フュージョンアーツbox シュリンク付き

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商品詳細
フュージョンアーツboxです。ポケカコレクションのために購入しました。たくさん購入したため、一部出品します。細部ご質問あればお気軽にどうぞ。●新品未開封●即購入OK●らくらくメルカリ便(追跡+匿名)ポケモンカードソード\u0026シールドフュージョンアーツBOXシュリンク付#ポケモンカード#BOX#yunagaba#蒼空ストリーム#摩天パーフェクト#イーブイヒーローズ#スペシャルボックス#ブラッキー#ニンフィア#漆黒のガイスト#白銀のランス#仰天のボルテッカー#ボックス#ピカチュウ#サイトウ#ルリナ#SR#HR#Vmax#未開封#プロモ#タッグオールスターズ#ダブルブレイズ#フルメタルウォール#ナイトユニゾン#タッグボルト#フェアリーライズ#ウルトラシャイニー#ミラクルツイン#ドリームリーグ#シールド#ソード#ブイマックスライジング#ソニア#ダンデ#シャイニースターv#イーブイヒーローズ#韓国版#韓国限定#VWAXクライマックス#白熱のアルカナ
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