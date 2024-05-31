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己龍 チェキ
商品番号 F90263236370
商品名

己龍 チェキ
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 6,252 円
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商品詳細

■商品説明己龍九条武政、一色日和、遠海准司、酒井参輝◎1度人の手に渡ったものですので未使用に近いにさせて頂きます◎★印は数枚纏めてのみ◎サイン入りは同数～纏めて最優先◎バラ売りは番号にて指定お願いします■お値段全て纏めて14888円(送料、手数料込)バラ売り1枚1000円＋送料＋手数料■発送定形内発送■梱包要相談■その他※初期汚れ、初期傷はご了承ください※他サイトでも出品おりますので在庫変動します※購入希望の方はコメントお願い致します※複数購入の方、最推しの方優先となります。※購入意思のないお気に入りは御遠慮ください
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