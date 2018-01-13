【動作確認済み】 Vestax PDX-2000 名器 シルバー ②

・動作確認済み・現状品となります、状態は写真にてご確認下さい。ターンテーブルベスタクス◎佐川急便で発送させていただきます。基本的にはその他の配送方法はご対応できかねますので宜しくお願い致しますl【ご注意】●喫煙者、ペットおりません。●商品名、説明文等に間違いがあった場合、写真の物が正しい情報となりますので写真にて状態、品番等の確認をお願いしたします。●落札後24時間以内に連絡できる方、取引中も48時間以内に連絡できる方でお願い致します。●他サイトでも掲載していますので同時購入の際は早い方を優先させていただきますので予めご了承ください。#Vestax#DJ#オーディオ#音楽#名器#ターンテーブル



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