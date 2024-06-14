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ヤマハ Yamaha マウスピース 7F4
商品番号 R42983592702
商品名

ヤマハ Yamaha マウスピース 7F4
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···フリューゲルホルンアクセサリー・パーツ···マウスピースご覧いただきありがとうございます！こちらの商品はYamahaのフリューゲルホーンのマウスピース7F4になります。こちらのモデルは既に生産が終了しています。今のヤマハのフリューゲルのマウスピースは大きめの物しか生産していないので、少し小さめのマウスピースを探している方にはおすすめです。全体的に使用による細かい傷はありますが、演奏に支障が出る様なダメージはありません。何かご質問などがありましたらいつでもコメントください！
http://narcologia.ru/goods/freezer947598.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle413225.html
http://narcologia.ru/goods/peroration671515.html
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