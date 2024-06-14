ヤマハ Yamaha マウスピース 7F4

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商品詳細
種類···フリューゲルホルンアクセサリー・パーツ···マウスピースご覧いただきありがとうございます！こちらの商品はYamahaのフリューゲルホーンのマウスピース7F4になります。こちらのモデルは既に生産が終了しています。今のヤマハのフリューゲルのマウスピースは大きめの物しか生産していないので、少し小さめのマウスピースを探している方にはおすすめです。全体的に使用による細かい傷はありますが、演奏に支障が出る様なダメージはありません。何かご質問などがありましたらいつでもコメントください！
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