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新種発見!!たまごっち
商品番号 T90098694388
商品名

新種発見!!たまごっち
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キャラクター...コミック・アニメ・ゲーム復刻版ではございません。たまごっち新品未使用ですが、長期間自宅保管の為、パッケージなどには汚れや劣化が見られます。未開封の為動作確認しておりません。絶縁シールもそのままです。自宅保管にご理解の上ご購入お願いします。#たまごっち
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