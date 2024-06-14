新種発見!!たまごっち

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商品詳細
キャラクター...コミック・アニメ・ゲーム復刻版ではございません。たまごっち新品未使用ですが、長期間自宅保管の為、パッケージなどには汚れや劣化が見られます。未開封の為動作確認しておりません。絶縁シールもそのままです。自宅保管にご理解の上ご購入お願いします。#たまごっち
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