DEEN 直筆サイン入りカレンダー　/グッズ　非売品　特典

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商品詳細
DEEN直筆サイン入りカレンダー・「DEENPERFECTALBUMS+1~20thANNIVERSARY~」を購入した時にいただいた直筆サイン入り2013年のポケットカレンダーになります。・入手後は特段袋から出さず保管しておりました。ただ、入手してからかなり日にちが経っておりますので、細部までこだわれる方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/stair981900.html
http://narcologia.ru/goods/response523642.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi471847.html
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