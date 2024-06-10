コービーブライアント KOBE NBA 最高峰バスケットボール選手 6体セット ...

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商品詳細
サイズは6.5cm〜14cmになります。未使用品ですが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮下さいm(__)m二次会の景品 ビンゴの景品 サプライズプレゼントにどうぞ！海外輸入品になり多少の色むら等あるかもしれませんので、完璧を求められる方はご購入をお控えくださいますようよろしくお願い致します。Rip
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