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即決可】アーセナルベース1st Anniversary Special BOX
商品番号 P35058921032
商品名

即決可】アーセナルベース1st Anniversary Special BOX
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 3,307 円
在庫状況 あり

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商品詳細

機動戦士ガンダムアーセナルベース1stAnniversarrySpecialBoxSET【セット内容】・オリジナルストレージBOX　１個・オリジナルパーテイションカード　5枚・オリジナルカードローダー　10枚・1stAnniversaryPLカード5枚【製品素材】■オリジナルストレージBOX：PVC、ポリエステル■オリジナルカードローダー：PVC【サイズ】■オリジナルストレージBOX:約W208×H79×D216㎜■オリジナルパーテイションカード:約W92×H66㎜■オリジナルカードローダー:約W66×H92㎜■1stAnniversaryPLカード：約W59×H86㎜#ガンダム#ガンダムアーセナルベース#トレカ
http://narcologia.ru/goods/parenthesis966144.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic42112.html
http://narcologia.ru/goods/browse816591.html
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