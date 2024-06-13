Fender メキシコ ストラト用ネック ジャンク

タイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···Fenderかなり前のFenderメキシコに着いていたネックです。行き付けのギターショップにフレットを打ち直し出してから、またさらにギターの状態を見てもらったのですが、ネックが反っているとの事で、外したネックです。ペグも当時からある違うタイプに交換して、違う穴が見えてます。ジャンク扱いでお願いいたしますm(__)m



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