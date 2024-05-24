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【新品・未開封品】プライズフィギュアまとめ売り19点
商品番号 X18081793130
商品名

【新品・未開封品】プライズフィギュアまとめ売り19点
ブランド名 バンプレスト
特別価格 税込 5,866 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#カフェオレの出品一覧こちらは、プライズ景品のため、アームによる傷・凹み・破れがある場合がございます。★商品の状態につきましては、添付してある写真をご覧ください。★先にご購入された方優先となりますので、ご了承ください。★確認事項①バラ売り❌②喫煙者・ペット❌③匿名配送⭕️④即購入⭕️⑤無言取引⭕️＊いいね♪無しでの即購入OKです！★発送についてダンボールの中で動かないように新聞紙や古紙やプチプチなどで隙間を埋めて発送いたします。らくらくメルカリ便を利用します。ドラゴンボール新仮面ライダー幽遊白書クレヨンしんちゃんスパイファミリーイカゲーム地獄楽美少女戦士セーラームーンワンパンマンBLEACHブルーロックワンピース東京リベンジャーズ
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