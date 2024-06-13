着払い　中国絵画　上海 玉佛寺★庚午夏月　秋山帰舟圖　湯基根 画 中国美術品

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大きめの作品で大迫力とは申しませんが大変飾り映えすると思います。購入して少し飾りお蔵入りの作品ですが極わずかにシミは有りますが全体は大変きれいと思います。サイズは額縁の外は約108.3Ｃｍ✖81Ｃｍ位で最後の写真は人の大きさと比較するための写しました。中身（見えている額縁の内サイズ）87Ｃｍ✖60Ｃｍとなります。またガラスではなくガラスと思ったほど透明なアクリル板なので重たくはないので壁に掛けられます。またアクリル板なので多少の傷は見る角度で有りますが個人的にはさほど気に成らないと思いますが完璧を求められる方は到着後に本ガラスに交換をご自身でお願いします。古い物なので多少の汚れは有りますが掛け軸のような目立つ黄色い星はあまりないと思いますが後は写真からご判断をお願いします。（スマホであればかなり拡大出来ます）購入した当時は相当高額だったですが送料込みでこのお値段で処分致します。また他にも美術品や焼物等々の骨董品関係も出品してますので私の他の出品もご覧ください。