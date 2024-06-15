♦中国 古玩 古美術 青磁 葉形盆 文房四宝 コレクション 骨董品 アンティーク

種類...皿・鉢♦ご注意、気持ちの良いお取引行わせて頂きたい為、メルカリ希望購入価格申し込み機能には対応致しません。プロフィール♦印欄ご覧の上お問い合わせ購入頂きます様お願い致します。 中国古玩古美術！ 文房四宝 【青磁葉形盆】 箱なし 落款はございません。見立てに見誤りございましたらご容赦お願い致します。 状態欠け、ヒビ割れはございません。古い焼物になりますので経年の汚れ、時代貫入がございます。ご購入の前に光源の関係上画像は実際の色と異なる場合ございます、また状態等含め充分確認致しておりますが見落とし見誤りあるやもわかりません、画像をご覧になりご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。ゆうパケットプラスの発送になりますのでご理解頂けます方お願い致します。サイズ高さ 3.1cm 全長 17.2cm横幅 13.3cm重量230g多少の歪みございますので概寸、概算にてお願い致します。ご不明点ございましたらお問い合わせ下さい。#瓶#琺瑯彩#粉彩#壺#民国時代#花瓶 #景徳鎮#中国#工芸品#古玩#古美術品#壺#工芸品#美術品#コレクション#鈞窯#成化年製#大明成化年製#大明年製#染付#粉彩#琺瑯彩#宣統年製#斗彩#闘彩#辰砂#瓶#壺#清時代#清朝#清末#文房四宝#藍釉#筆洗#書道具#文房四宝#古盤#盆#中国古美術品#中国骨董品#中国工芸品#明時代#乾隆年製#清朝時代#明時代#銅紅釉#陶器#陶芸#清時代#清朝末#宋時代#古美術品#清末#嘉慶年製#雍正年製#宣統年製#乾隆年製#嘉靖年製#光緖年製#道光年製#同治年製#清朝#古玩#北宋#唐時代#青磁#美術品#アンティーク#コレクション#骨董品#美術品#元時代#置物#飾り#景徳鎮製



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