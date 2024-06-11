蒔絵師　一飄斎　秋野棗　而妙斎　書付　茶道具　送料無料

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商品詳細
ご覧のようなお棗です。もうしばらくすれば使う時期になるかと思います。使用感なく綺麗な状態です。傷はありません。よろしくお願いいたします。直径 7.5cm高さ 8cm
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http://narcologia.ru/goods/sepulchral875632.html
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