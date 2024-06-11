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蒔絵師　一飄斎　秋野棗　而妙斎　書付　茶道具　送料無料
商品番号 G11106462282
商品名

蒔絵師　一飄斎　秋野棗　而妙斎　書付　茶道具　送料無料
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 28,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧のようなお棗です。もうしばらくすれば使う時期になるかと思います。使用感なく綺麗な状態です。傷はありません。よろしくお願いいたします。直径　7.5cm高さ　8cm
http://narcologia.ru/goods/stealth411776.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral875632.html
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