ポケモンカード レイジングサーフ シュリンク付き 新品未開封

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商品詳細
極美品なります。新品未開封シュリンク付き即、ケースにも入れ凹みや傷などもありません。暗室、防湿庫保管。ペット、喫煙も一切ございません。商品の状態には自信があります。梱包などもしっかりとして発送いたします。写真の追加等はお気軽にお申し付けください。プラス1500円でおまけ(SR以上確定オリパ)お付けいたします。お気軽にお申し付けください。よろしくお願いいたします。#ポケモン#ポケカ#ポケモンカード#スカーレット#バイオレット#新品#未開封#スペシャルセット#ミモザ#SR#SAR#ボタン#サーナイト#ミライドン#トレカ#美品#完品#トリプレットビート#バイオレット#スカーレット#シュリンク#クレイバースト#スノーハザード#ナンジャモ#レイジングサーフ
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