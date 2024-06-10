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ポケモンカード レイジングサーフ シュリンク付き 新品未開封
商品番号 S46983560324
商品名

ポケモンカード レイジングサーフ シュリンク付き 新品未開封
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 3,039 円
在庫状況 あり

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商品詳細

極美品なります。新品未開封シュリンク付き即、ケースにも入れ凹みや傷などもありません。暗室、防湿庫保管。ペット、喫煙も一切ございません。商品の状態には自信があります。梱包などもしっかりとして発送いたします。写真の追加等はお気軽にお申し付けください。プラス1500円でおまけ(SR以上確定オリパ)お付けいたします。お気軽にお申し付けください。よろしくお願いいたします。#ポケモン#ポケカ#ポケモンカード#スカーレット#バイオレット#新品#未開封#スペシャルセット#ミモザ#SR#SAR#ボタン#サーナイト#ミライドン#トレカ#美品#完品#トリプレットビート#バイオレット#スカーレット#シュリンク#クレイバースト#スノーハザード#ナンジャモ#レイジングサーフ
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