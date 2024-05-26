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ミニトランペット
商品番号 J28190503125
商品名

ミニトランペット
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

4年前に購入し、数回吹いてずっとしまっていました。写真の物が全てです。メンテナンス等していません。2枚目の写真のように少し凹んでいます。中古品に理解ある方お願いします。音楽あまり詳しくありません。保証書機能しているかわかりません。種類···トランペットアクセサリー・パーツ···ケースレベル···初心者#音楽　#管楽器　#トランペット　#楽器
http://narcologia.ru/goods/reproduce989855.html
http://narcologia.ru/goods/displease396931.html
http://narcologia.ru/goods/preference395438.html

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