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商品詳細
4年前に購入し、数回吹いてずっとしまっていました。写真の物が全てです。メンテナンス等していません。2枚目の写真のように少し凹んでいます。中古品に理解ある方お願いします。音楽あまり詳しくありません。保証書機能しているかわかりません。種類···トランペットアクセサリー・パーツ···ケースレベル···初心者#音楽 #管楽器 #トランペット #楽器
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