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CASIO 電子ピアノ Privia PX-S1000BK
商品番号 H75187636484
商品名

CASIO 電子ピアノ Privia PX-S1000BK
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 15,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1年ほど使用していましたが、その後は使用する機会がなく保存していました。箱等はありません。綺麗に使用していたため、目立つ傷はありませんが、神経質な方はご遠慮ください。#カシオ計算機#CASIOPX_S1000BK■付属品譜面台ペダルACアダプタ取扱説明書楽譜種類···電子ピアノ
http://narcologia.ru/goods/organization267562.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric18545.html
http://narcologia.ru/goods/update921395.html
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