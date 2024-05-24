CASIO 電子ピアノ Privia PX-S1000BK

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商品詳細
1年ほど使用していましたが、その後は使用する機会がなく保存していました。箱等はありません。綺麗に使用していたため、目立つ傷はありませんが、神経質な方はご遠慮ください。#カシオ計算機#CASIOPX_S1000BK■付属品譜面台ペダルACアダプタ取扱説明書楽譜種類···電子ピアノ
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