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- 【美品】ハピナス ☆ グレート LEGEND 1ED 054/070 L1
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商品詳細
#あっきーのポケカの出品一覧はこちら#子どもの頃のポケモンコレクションポケモンカードハピナス グレート 1stedition054ハートゴールドコレクション裏面左サイド下側や、下サイドに欠けありです。画像でご確認ください。10年以上前のカードですが、相当綺麗なコンディションです。防水対策と折れ対策をして配送いたします画像を見て判断の上、ご検討よろしくお願いします■他サイト出品中、値引き交渉不可、即購入可※フォロー割引実施中！他出品の物と同時購入で更に割引！！詳細はプロフィールをご下さい。
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