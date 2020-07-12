HGシリーズ ウルトラマン・ウルトラセブン 怪獣コンプリート計画 完結セット

プレミアムバンダイ限定HGシリーズウルトラマン・ウルトラセブン怪獣コンプリート計画完結セット未開封品【商品説明】1994年よりガシャポンでスタートした「HGシリーズ ウルトラマン」。『ウルトラマン』『ウルトラセブン』に登場する怪獣たちを全て立体化するという「マン・セブン怪獣コンプリート計画」が、本商品をもって達成されます!『ウルトラマン』から、ケロニア・ケムール人(二代目)・ザラブ星人(二代目)・ドラコ(再生)・サイゴ。『ウルトラセブン』からプラチク星人・リッガー・ペテロ・ザンパ星人・テペト星人・ガイロス・ノンマルト・ロボット長官・ゴーロン星人・フック星人・ゴース星人が登場!また、『ウルトラマン』第30・31話に登場したBタイプとCタイプが混合したウルトラマンと、『ウルトラセブン』第14・15話のみに登場した菊池英一氏が演じるウルトラセブンといったレアなバージョンをラインナップ!さらにお秘蔵入りとなった異星人「ピニヤ」がラインナップされた、豪華なアイテムとなっています。【セット内容】ウルトラマン(対ウー・ケロニアver.)・ケロニア・ケムール人(二代目)・ザラブ星人(二代目)ドラコ(再生)・サイゴ・ウルトラセブン(対キングジョーver.)・プラチク星人・リッガー・ペテロザンパ星人・テペト星人・ガイロス・ノンマルト・ロボット長官・ゴーロン星人・フック星人・ゴース星人・ピニヤ【商品詳細】全長約85mm(キャラクターによりサイズが異なります)【商品状態】《状態・新品》・・・・輸送用段ボール未開封品です。流通に伴う多少の箱傷みございますので予めご了承ください。※大量出品のため在庫確認等させていただく必要がございます。ご購入前に一声お掛けください。※佐川急便発送となります。北海道・沖縄・離島への発送に関しましては別途送料が発生いたしますので落札前にご連絡ください。※値下げ交渉はNGです。※取り置き不可です。



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ＨＧマン・セブン怪獣コンプリート計画①ウルトラマン怪獣編



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