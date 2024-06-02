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- YAMAHA フルート YFL311 Eメカ タンポ・ヘッドコルク交換済み 美品
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商品詳細
種類···フルートご覧いただきありがとうございます。YAMAHAヤマハフルート、日本製のYFL311です。消耗部品である、ヘッドコルク（頭部管に入っているコルク）とタンポは全て交換済みです。（楽器店で行うと約6万円）ですので、すぐに高額な修理が必要になることはありません。調整済みですぐに音が出る状態です。分解して磨いてますので、中古品ですが写真のとおりピカピカです。どうぞよろしくお願いします。・フルートスタンドが付属・音出し確認済み・消耗品であるヘッドコルク交換済み・消耗品であるタンポ交換済み・Eメカニズム付き・分解して磨き済み・傷んでいるフェルト交換済み・ハードケース、ケースカバー、クリーニングロッドが付属
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful879051.html
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良品 全タンポ交換メンテナンス済】YAMAHA YFL311 フルート - フルート
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