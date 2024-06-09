美品 ケース付き ピグノーズ アンプ内蔵 エレキベース PGB-200

アンプ内蔵の人気のベースギターです！練習用にもピッタリ！使用感少なく大変きれいな美品です♪専用ケース付き！【概要】メーカー：ピグノーズPIGNOSE品 名：コンパクトエレキギター品 番：PGB-200(BS)【商品内容】掲載写真にあるものが全てです。・ギター本体・肩掛け用ギターベルト・専用ソフトケース・チューニング用工具・取扱説明書※別途、電池を用意いただく事で内蔵のスピーカーが使用可能です。【商品状態】動作確認済み。音出力も問題ありません。目視の範囲で反りや割れ等ありません。弦は全てありますが、適宜好みの弦に交換して使用ください。中古の為、一部使用感ある箇所ありますが、使用に問題はなく、出品に際し、丁寧にチェックしています。外観状態に関しては、掲載写真にてご判断下さい。【発送について】適切な梱包材を使用して丁寧に梱包し発送します。配送業者は、ヤマト運輸か佐川急便のどちらを予定しています。匿名配送の場合、配送料金が変わる為、ご希望の方は事前にコメントにてお問い合わせ下さい。【その他】状態判断はあくまで主観での判断となりますが、実物との相違が無いよう心掛けて記載してます。掲載写真と本文内容をご確認の上、ご検討頂けますと幸いです。#PIGNOSE#PGB_200_BS_スピーカー内蔵ミニベース



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