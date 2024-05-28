すとぷり 莉犬くん オリジナルパーカー

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すとろべりーめもりーvol.Next!!で販売されたオリジナルパーカーの莉犬くんのものです。購入後、開封せず保管しておりました。⚠️基本的にコメント以外では値下げ致しませんので値下げ待ちの「いいね」はご遠慮下さい。※希望価格での表示も値下げ対象外すとぷり莉犬くんパーカーグッズ