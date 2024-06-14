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vox アンプ　MINI3
商品番号 K92158727879
商品名

vox アンプ　MINI3
ブランド名 ヴォックス
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VOXの家庭用小型アンプです。外箱、取扱説明書、電池は付きません。動作確認済みです。・付属ACアダプター付き・箱は付属しません
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