vox アンプ　MINI3

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商品詳細
VOXの家庭用小型アンプです。外箱、取扱説明書、電池は付きません。動作確認済みです。・付属ACアダプター付き・箱は付属しません
http://narcologia.ru/goods/unusable949274.html
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