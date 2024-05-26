■■■商品説明■■■釈迦如来を中心に十三の御仏を華麗に描き上げた代表的画題。仏事必携であるばかりか、日常掛として日々の安らかな暮らしを温かく見守ります。＜状態＞経年のシミとシワがございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■全体：長約183cm幅約64cm



掛軸 高頼彦『十三佛』仏画 絹本 肉筆 共箱 二重箱付 掛け軸 p061306



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骨董品 仏画 絹本 掛軸 肉筆 サイズ30*77cm - その他



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