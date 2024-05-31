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プリティーリズムセット
商品番号 T98423269194
商品名

プリティーリズムセット
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 6,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入‪✕‬購入意思のないいいねはおやめください。購入の際はコメントへ一言お願い致します。プリティーリズムセットプリティーリズムのグッズセットです。商品内容は以下の通りになります。(内容)・プリズムストーンケース(箱×2・ケース×1)・ミニクリアファイル・トートバッグ・プリズムストーン147個・ステッカー2枚バラ売り希望の際は、希望のお値段を提示した上でコメントの方でお声がけお願いいたします。プリズムストーンケースは、プラスチック部分に1部凹みがございます。また、バックのロゴ部分(金色のプリント)は少し削れております。写真にてご確認お願いいたします。#プリティーリズム#プリズムストーン#プリパラミニスカートディアマイフューチャーオーロラドリームレインボーライブキラッとプリ☆チャンプリチャン#プリチャンプリチケワッチャプリマジプリマジPrismstoneプリズミーPrizmmyアマノのプリズムストーンアマノ深山れいなふかやまれいな#れいな#深山れいな久保玲奈大瑠璃あやみおおるりあやみ#あやみ#大瑠璃あやみ瀬間彩海#ジェウン韓国#PURETTYピュリティーピュリティスターレア初期モデル初期モデルセットキャラクター···コミック・アニメ・ゲームグッズ種類···キャラクターアパレル
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