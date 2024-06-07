中国肉筆紙本掛軸 古寒山寺 張継詩 楓橋夜泊 月落烏啼霜満天 蘇州 肉筆 茶道具

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拓本・書の掛け軸/寒山寺・楓橋夜泊の拓本



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中国肉筆紙本掛軸古寒山寺張継詩楓橋夜泊月落烏啼霜満天蘇州肉筆水墨画寒山寺紙本掛軸中国古玩中国美術真作保証ご覧頂きありがとうございます。中国の肉筆紙本掛軸の出品となります。確固とした技術で繊細に描かれた非常に情緒溢れる傑作です。◎真作保証いたします◎＊作品状態掛軸表面は僅かの汚れはありますが全体的に綺麗な状態です。表装右下部分に四角い跡のような物があります。掛軸裏面には汚れ/一部書き込みがあります。詳細は画像を見てのご確認の程を宜しくお願い致します。＊サイズ（約）本体縦約157cm横（軸先）約59cm本紙縦約67cm横約40cm(多少の誤差はご容赦下さい。)商品の状態判断は個人差がありますので、あくまでもご理解ある方のみご購入をお願い致します。また神経質な方のご購入はご遠慮いただけますよう、お願い致します。他のフリマでも出品しておりますので、購入の際はコメント欄よりご連絡お願い致します。