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- 朝鮮美術 須恵器 新羅土器 南満州発掘品 時代箱付 V R5733
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商品詳細
大きさ 高さ約１７cm 幅約１８．５cm 口外径約１０cm箱に傷みがあり、修復してあります。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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