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朝鮮美術　須恵器　新羅土器　南満州発掘品　時代箱付　V　R5733
商品番号 B95665634986
商品名

朝鮮美術　須恵器　新羅土器　南満州発掘品　時代箱付　V　R5733
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 9,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約１７cm　幅約１８．５cm　口外径約１０cm箱に傷みがあり、修復してあります。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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朝鮮美術　須恵器　新羅土器　南満州発掘品　時代箱付　V　R5733 | フリマアプリ ラクマ
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朝鮮美術　須恵器　新羅土器　南満州発掘品　時代箱付　V　R5733
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