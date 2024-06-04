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デスロウ　公式フィギュア　2個セット
商品番号 M24182351874
商品名

デスロウ　公式フィギュア　2個セット
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 8,688 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に発売されたデスロウのフィギュアです。今回出品にあたり中身を確認するために開封しました。DEATHROWRECORDSOFFICIALFIGUREDr.Dre、Snoop、2Pacなど数々のウエストコースト・クラシックのリリースで知られる90年代西海岸最凶レーベル、DeathRowRecordsのトレードマークがフィギュアに!サイズ：70mm×40mm×40mmDEATHROWRECORDSSUGEKNIGHT
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