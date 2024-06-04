デスロウ　公式フィギュア　2個セット

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商品詳細
数年前に発売されたデスロウのフィギュアです。今回出品にあたり中身を確認するために開封しました。DEATHROWRECORDSOFFICIALFIGUREDr.Dre、Snoop、2Pacなど数々のウエストコースト・クラシックのリリースで知られる90年代西海岸最凶レーベル、DeathRowRecordsのトレードマークがフィギュアに!サイズ：70mm×40mm×40mmDEATHROWRECORDSSUGEKNIGHT
http://narcologia.ru/goods/scissoring477196.html
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