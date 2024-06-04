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ポケモンカードゲーム VSTARユニバース
商品番号 I32662027735
商品名

ポケモンカードゲーム VSTARユニバース
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードvstarユニバースのBOXになります。店頭にてBOXで購入致しました。シュリンク付きで未開封な状態です。ノーサーチですのでご安心してお買い求めください。すり替え防止のため返品交換返金は不可です。中身での評価はおやめ下さい。なにか質問当あればコメント欄にてお願いします
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