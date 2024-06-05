塗師 田中表阿弥造 如心斎好 蝋色糸巻 莨盆 煙草盆 ヤシの実煙草入付 共箱

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商品詳細
塗師田中表阿弥造如心斎好蝋色糸巻莨盆煙草盆ヤシの実煙草入付共箱/喫煙具3C0426サイズ(約):莨盆：長さ26cm、幅7.3cm、高さ10.7cm、重さ483g煙草入：最大幅4cm、高さ11.7cm、重さ18g
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