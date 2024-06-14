セーラームーン 指示棒 ボールペン

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商品詳細
美少女戦士セーラームーン指示ボールセーラームーンセーラーちびムーンセーラーネプチューンセーラーウラヌスセーラープルートセーラーサターンタキシード仮面8本まとめてお譲りします。コレクション整理のため出品します。1度中身を確認したのみなのでほぼ新品ですまとめて売りたいのでセットで購入してくれる方を優先しますのでよろしくお願いします。ちびムーンの箱に少し折れた跡あり。写真4枚目。気にならない方のみ購入お願いします。#サンスター文具#美少女戦士セーラームーン
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