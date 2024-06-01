AKB48 谷口めぐ 缶バッジ ミニフォト

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商品詳細
AKB48Team4AKB48春コンサート2023〜好きだ！と叫ぼう〜開催記念ラッフルくじ谷口めぐ缶バッチ6個ミニフォトカード（E賞）7枚ミニフォトカード（10連特典）1枚普通に揃えると8000円以上しますのでとってもお得となっております。バラ売り不可、他出品と同時購入ご希望の方はコメントお願いいたします。一度素人の手に渡ったものになるので、神経質な方の購入はお控えください。
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