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一番くじ　FF16　A賞、ラストワン賞　シヴァフィギュア
商品番号 M29914684001
商品名

一番くじ　FF16　A賞、ラストワン賞　シヴァフィギュア
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日本各地のセブンイレブンで、売れ残っている事で一番くじ界隈では、話題のFF16ジオラマフィギュアです。数ヶ月前に、残9枚、A賞残りで放置されていたので、なんか、勢いで、買ったものの、FF12で、止まっている自分にとって、自室でも場所を取り、どうにもなりません。現在、ガチ断捨離中で是非、好きな方に渡ればと思い、再出品の手配となりました。購入検討宜しくお願いします。人気ゲームタイトル...ファイナルファンタジー
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