渡辺あきお　猫2匹鳥2匹

渡辺あきお370/800猫2匹と鳥2匹が描かれた版画です。残念ながら転居先に飾るところがなくて出品いたしました。左下の枠に2センチ弱の傷がございます。最後の写真にてご確認ください。中古であることをご理解ご了承の上ご購入くださいませ。どうぞ宜しくお願い致します。額装サイズ:約49.2×35.5cm版画サイズ:約32.8×17.8cm販売店発行の証明証なし箱なしお値下げ予定なし



渡辺あきお】Akio.w 猫 2匹 鳥 2羽 727/s800 絵本 作家 版画 絵画◇の ...



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渡辺あきお／山猫堂 | Musashino Tokyo



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