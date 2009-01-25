渡辺あきお　猫2匹鳥2匹

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商品詳細
渡辺あきお370/800猫2匹と鳥2匹が描かれた版画です。残念ながら転居先に飾るところがなくて出品いたしました。左下の枠に2センチ弱の傷がございます。最後の写真にてご確認ください。中古であることをご理解ご了承の上ご購入くださいませ。どうぞ宜しくお願い致します。額装サイズ:約49.2×35.5cm版画サイズ:約32.8×17.8cm販売店発行の証明証なし箱なしお値下げ予定なし
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http://narcologia.ru/goods/perpetual432946.html
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