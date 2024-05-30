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エンターベイ1/9モーションマスターピースNBAジョーダンピッペンロッドマン
商品番号 W18268886473
商品名

エンターベイ1/9モーションマスターピースNBAジョーダンピッペンロッドマン
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 50,247 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3点セットの販売です。新品で購入後開封済みです。￼開封後何度か稼働させ飾っていたので開封済みなので細かな傷や汚れはあると思われますので中古品とご理解頂ける方のご購入宜しくお願い致します。3ピートのBIG3を再現できます。かなりレアな商品です。#≪人物・海外≫#デニス・ロッドマン　#メディコムトイ#1_6リアルマスターピースコレクティブルフィギュア_NBAコレクション_デニス・ロッドマン#Enterbay#スニーカーフィギュア　1865#エンターベイ#ブルズ#ロッドマン#ピッペン#ジョーダン　カーリー　レブロン　シャック　ペニー　流川楓★サプール(Sapeur)ジョーダンJORDANマスターピース　ナイキ　エアシェイク　エアワーム#スラムダンク#slamdunk#桜木花道#Applebum#BIG3#八村塁#コービー#コービーブライアント#アイバーソン#渡辺雄太slamdunkFirstスラムダンク　ファース　宮城リョータ三井寿　流川楓　桜木花道
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