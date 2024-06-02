真作】敘適/牛乗大黒に唐子図/子供図/大黒図/掛軸/名家伝来/AC-602 ...

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【真作】【参考】敘適【作品状態】本紙は絹本肉筆です。 本紙は薄汚れ、全体に汚れシミあります。 表装は薄汚れ、地に大きな水シミあります。 桐合せ箱付 軸丈 縦 172㎝×幅 63㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。