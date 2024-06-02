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【新品未使用】ペコちゃん人形・首ふりペコちゃん■非売品懸賞当選品
商品番号 Y79876960981
商品名

【新品未使用】ペコちゃん人形・首ふりペコちゃん■非売品懸賞当選品
ブランド名 フジヤ
特別価格 税込 1,923 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品■首ふりペコちゃん人形(首振りペコちゃん人形)■サイズ■【人形】高さ:約32cm台座直径:約12.5cm【外装箱】約17cm×約33cm×約13.5cm■状態■新品未使用外装箱のまま、クローゼットの奥深くに10年以上保管。昔むかし不二家の懸賞で当選し頂いた非売品です。勿体なくて飾れずしまい込んでおりましたが、大切にして下さる方にお譲りしようと思い切って出品しました。未使用ですが保管期間が長いので、外装箱にダメージが見受けられます。(画像9)ご理解頂ける方のご購入をお待ちしております♪■発送■らくらくメルカリ便(予定)˚✩∗*゜⋆。˚✩☪︎⋆。˚✩˚✩∗*゜⋆。˚✩⋆。˚✩˚✩∗*゜⋆。˚✩即購入大歓迎♪他にも非売品、伊藤園特別仕様のバカラグラスを出品しております。#まぁこ。懸賞当選品よろしくお願いします(*´ω`*)˚✩∗*゜⋆。˚✩☪︎⋆。˚✩˚✩∗*゜⋆。˚✩⋆。˚✩˚✩∗*゜⋆。˚✩台座緑
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