【新品未使用】ペコちゃん人形・首ふりペコちゃん■非売品懸賞当選品

■商品■首ふりペコちゃん人形(首振りペコちゃん人形)■サイズ■【人形】高さ:約32cm台座直径:約12.5cm【外装箱】約17cm×約33cm×約13.5cm■状態■新品未使用外装箱のまま、クローゼットの奥深くに10年以上保管。昔むかし不二家の懸賞で当選し頂いた非売品です。勿体なくて飾れずしまい込んでおりましたが、大切にして下さる方にお譲りしようと思い切って出品しました。未使用ですが保管期間が長いので、外装箱にダメージが見受けられます。(画像9)ご理解頂ける方のご購入をお待ちしております♪■発送■らくらくメルカリ便(予定)˚✩∗*゜⋆。˚✩☪︎⋆。˚✩˚✩∗*゜⋆。˚✩⋆。˚✩˚✩∗*゜⋆。˚✩即購入大歓迎♪他にも非売品、伊藤園特別仕様のバカラグラスを出品しております。#まぁこ。懸賞当選品よろしくお願いします(*´ω`*)˚✩∗*゜⋆。˚✩☪︎⋆。˚✩˚✩∗*゜⋆。˚✩⋆。˚✩˚✩∗*゜⋆。˚✩台座緑



懸賞 当選品 不二家 ぺこちゃん人形 首振り人形 当時物 美品 元箱(ペコ ...



不二家 ペコちゃん首振り人形（水色）当選品 | フリマアプリ ラクマ



当選品 ペコちゃん 首ふりペコちゃん人形 - 通販 - gofukuyasan.com



新品】☆rb0235 未使用品 ペコちゃん 首ふり人形 Milky版 懸賞当選品 ...



当選品 ペコちゃん 首ふりペコちゃん人形 - 通販 - gofukuyasan.com



当選品 ペコちゃん 首ふりペコちゃん人形 - 通販 - gofukuyasan.com



当選品 ペコちゃん 首ふりペコちゃん人形 - 通販 - gofukuyasan.com



ペコちゃん 首振り人形 レア2020当選品 非売品 www.krzysztofbialy.com



非売品] 不二家 ペコちゃん 人形 懸賞当選品 首振り人形 青リボン レア ...



不二家 ペコちゃん 人形 非売品 www.krzysztofbialy.com



レア 懸賞当選品 ペコちゃん 首振り人形 台座 不二家 非売品 美品(ペコ ...



レア 懸賞当選品 ペコちゃん 首振り人形 台座 不二家 非売品 美品(ペコ ...



非売品】不二家 ペコちゃん人形 限定・懸賞当選品多数買取入荷致しまし ...



ペコちゃん60周年記念首ふり人形-



当選品 ピーチ柄 首ふりペコちゃん人形 www.krzysztofbialy.com