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【美品】enya ウクレレ　エレアコタイプ　ソフトケース付き
商品番号 F79444420842
商品名

【美品】enya ウクレレ　エレアコタイプ　ソフトケース付き
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 15,463 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧頂きありがとうございます。当店、中古品をメインに取り扱っております。親切、丁寧なお取引を心がけております。どうぞよろしくお願い致します。（商品詳細）メーカー　　　エンヤ　商品名　　　　ウクレレ付属品　　　　ウクレレ本体、ソフトケース（概要）購入時期　　2022年5月購入場所　　大手ECサイト購入状態　　新品使用頻度　　ほぼ使用せずに保管（商品状態）使用感なく美品です。反り、浮きなし。（保管状態）喫煙なし。ペットなし。（発送）プチプチとダンボール（巻きダンボール、ストレッチフィルムなど状況にあわせて梱包します。）（即購入）歓迎です☆（発送）１日～2日配達エリアにより発送方法を決めさせて頂きます。匿名をご希望の方はご購入前にご連絡ください。（返金）初期不良に限り対応致します。必ず動作確認を行ってから受け取り評価をお願い致します。種類...ウクレレアクセサリー・パーツ...弦
http://narcologia.ru/goods/interconnect114570.html
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