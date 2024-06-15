ヌーミレパーク キーホルダー

ヌーミレパークのキーホルダー全種コンプセットです。現地のチケットを入手した人のうち、抽選に当たった人のみがこのガチャを引くことが出来ました。一時期のみのレア商品です。袋を入れ替えて、持ち出すことなどはせずに大切に保管していましたが、現在お金が必要な為、泣く泣く出品致します。出品を迷っているため、値下げは難しいです。また、バラ売りも不可です。突然削除する可能性もありますので、ご了承ください。購入前に一言お声掛け下さい。キングヌーkinggnuミレパMillenniumparade



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