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- ポケモンカードゲーム スターバース 1BOX シュリンクなし 新品未開封
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商品詳細
御覧いただきましてありがとうございますポケモンカードスターバースBoxシュリンク無し新品未開封品です。店舗にて購入時、転売対策の為シュリンクは外されました。24時間以内にメルカリ便にて匿名発送致します。※すり替え防止の為、返品、交換は致しかねます。箱の状態等、気になる方はご遠慮くださいませ。
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