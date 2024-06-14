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ポケモンカードゲーム スターバース 1BOX シュリンクなし 新品未開封
商品番号 J77822561670
商品名

ポケモンカードゲーム スターバース 1BOX シュリンクなし 新品未開封
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 3,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

御覧いただきましてありがとうございますポケモンカードスターバースBoxシュリンク無し新品未開封品です。店舗にて購入時、転売対策の為シュリンクは外されました。24時間以内にメルカリ便にて匿名発送致します。※すり替え防止の為、返品、交換は致しかねます。箱の状態等、気になる方はご遠慮くださいませ。
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