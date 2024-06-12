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- 奥田民生 ひとり股旅スペシャル 2015 グッズ3点 新品
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商品詳細
★★バラ売り・値引き交渉はお受けしません★★奥田民生 ひとり股旅スペシャル＠マツダスタジアム2015年11月28日開催グッズ3点セット【内訳】①Tシャツ サイズS②フェイスタオル③ロケット風船3個入りライブ当日、物販コーナーにて購入しました。3点とも、未開封新品です。大切に暗所保管しておりましたが、購入後数年経った品である点をご理解・ご了承下さい。サイズ内に収まるように折り畳むか、場合によっては圧縮させて頂きます。バラ売り・値下げ交渉・返品はお受けできません。バラ売り・値引交渉コメントは返信せずに削除させて頂きます。別所でも出品していますので、売切れの場合はキャンセルさせて頂きます。ご容赦下さい。即購入可
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