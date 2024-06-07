エルサレムウィンドウ　「イサカル」 リトグラフ　額縁付絵画　美品

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ご覧いただきありがとうございます。シャガールのエルサレムウィンドウ\"イサカル\"です。美しい色が保たれ非常に状態の良い作品です。 技法 リトグラフ サイズ 画 約縦30、横22cm 額 約縦45、横32cm、厚み1cm 状態 保管していたシートを新品額に セットしました。 美品。＊写真ご確認の上検討下さい。＊箱はありませんが安全な梱包を致します。＊ご不明点はお気軽にコメントお願い致し ます。形式···額縁入り主題···抽象