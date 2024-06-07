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エルサレムウィンドウ　「イサカル」 リトグラフ　額縁付絵画　美品
商品番号 P60646630236
商品名

エルサレムウィンドウ　「イサカル」 リトグラフ　額縁付絵画　美品
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 5,031 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。シャガールのエルサレムウィンドウ\"イサカル\"です。美しい色が保たれ非常に状態の良い作品です。　　技法　　リトグラフ　サイズ　画　約縦30、横22cm　　　　　額　約縦45、横32cm、厚み1cm　状態　　保管していたシートを新品額に　　　　　セットしました。　　　　　美品。＊写真ご確認の上検討下さい。＊箱はありませんが安全な梱包を致します。＊ご不明点はお気軽にコメントお願い致し　ます。形式···額縁入り主題···抽象
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