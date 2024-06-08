タグ付き　Francfranc SANDY WELCH アートボード ハイヒール

こちら限界価格のため値下げ不可です。金額交渉はお控えくださいタグ付き 新品ですSANDYWELCHは大胆なペイントが特徴的なアーティスト。女性の永遠の憧れであるハイブランドアイテムをダイナミックに描いた作品は、日常生活を非日常的なアート空間へと変貌させてくれる主役級アイテムです。迫力溢れるビッグサイズもインパクト抜群。ファッショナブルで洗練されたコーディネートを叶える一枚です。サイズ W600×D20×H800mm70



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