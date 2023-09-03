GMM公式ショップで売り切れになりました！2020、タイで行われたブライトくんとウィンくんのLIVEONSTAGEのDVDの差し替え用DVDディスク1になります。新品、未開封品です。外装フィルムも剥がしておりませんので中身は確認してません。もともと、外袋はシワがあります。日本とはリージョンコードが異なりますのでリージョンフリーの再生機をご使用下さい。対応していないと再生できませんので必ずご確認ください。また日本語字幕はございません。海外製品のため初期傷等ある場合がございます。フィルムも剥がしいませんか破れなどがある場合があります。未開封なので中身は確認していません。ご了承の上ご購入ください。神経質な方はお控えください。2getherbrightwinbrightwinタイドラマタイ沼BLサラワットタイン



GMM完売】LIVE ON STAGE DVDの差し替えDVD ディスク1 - アイドル



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