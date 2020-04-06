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フェラーリ　テスタロッサ512TR 額入り　リトグラフ？
商品番号 Y58689772598
商品名

フェラーリ　テスタロッサ512TR 額入り　リトグラフ？
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 16,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※限定　33/250※額サイズ　約52×67.5㎝程度厚さ　約2.5㎝程度※作者のサインらしい物もありますが（4枚目）読めないので誰の作かは分かりません。※中古品「やや傷や汚れあり」としたのは額の縁など良く見ると少し小キズ等があるからです。中古品にご理解のある方のみご購入下さい。絵画額絵絵リトグラフフェラーリテスタロッサ車スポーツカー
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フェラーリ・512TR - Wikipedia

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