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- 【真作】掛軸 樹下孝太郎『遊鯉図』絹本 共箱 掛け軸 pp2062
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商品詳細
■■■商品説明■■■【ご参考】樹下孝太郎(きのしたこうたろう)日本画家。(美術市場)評価価格5.5万■略歴：師・堅山南風明治42年(1909年)東京生まれ川端校卒院展入選18、春展12帝展、文展、日展入千葉県住＜状態＞経年の汚れ、シミ、シワがございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■全体：縦約141.5cm横約63.5cm本紙：縦約46cm横約50cm
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