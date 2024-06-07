MACKIE　MIX8 ミキサー アナログミキサー

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！1年ほど使用しましたが、新しいものを買ったため出品します。付属品は画像の物のみで、元箱はありません。使用頻度は週に1回未満でした。ご希望される方には、TRSケーブル0.5mを2本お付けします。(画像7,8枚目参照)ご希望される場合は、コメントをお願いします。MACKIEマッキー超コンパクトアナログミキサーMIX8国内正規品
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