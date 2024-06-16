☆美品☆CASIOカシオ 光ナビゲーションキーボード　LK-526

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●商品●CASIOカシオ 光ナビゲーションキーボードLK-5262022年製カラー:ホワイト●付属品●本体・ヘッドホン・ACアダプター・マイク・マイクホルダー・マイクホルダーベース・譜面立て・説明書・楽譜集・歌詞集・ストラップロック※写真にあるもので全てになります。●状態●動作確認済み23年1月に購入し、数回使用しただけです。本体とACアダプター以外は未使用です。キズや汚れはなくかなり美品です。●商品説明●大人の脳活ピアノとしても話題となった、カシオ『楽らくキーボード』です。独自の「光る鍵盤」で初めての方も安心。光を追いかけて指を動かし、好きな曲で「ワクワクする」ことは頭の体操にもつながります。脳活性が実証されたエクササイズ・フレーズをはじめ、愛される名曲など全250曲を収録しています。●サイズ（約）幅93×奥行25.8×高さ8.4cm●重さ約4.6kg（乾電池含まず）●消費電力7.5W、単3形アルカリ乾電池×6本または家庭用AC100V電源（付属ACアダプター）使用※他でも出品していますので急に出品を取り消す場合がございます。