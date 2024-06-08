BEHRINGER べリンガー 測定用マイクロホン ECM8000

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商品詳細
未使用ですが、自宅保存のため多少の経年劣化ございます。ケースの蓋を固定する部分が欠けています。(4枚目参照)測定用コンデンサー型マイクロホン指向特性：無指向性周波数特性：20Hz〜20kHz感度：70ｄBインピーダンス：200Ω端子：XLR3ピン(金メッキ)、オス電源：ファンタム 15〜48V質量：136g付属品：マイクホルダー、キャリングケース
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