F8 額縁 額 絵画 油絵 絵 アンティーク ゴールド

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プロフィールご一読ください。絵の額です。サイズはF8です。油絵などを飾ったり、インテリア等に。祖母が絵画教室を開いていたことがあり、額が大量にあるためたくさん出品予定です。未使用の物と飾って使用していたものとあります。サイズもさまざまです。飾っていたもので、目立った傷は見当たりませんが多少の汚れや小傷はあるかもしれません。長期自宅保管品ですので神経質な方はお控えください。発送はこの箱のまま伝票を直接貼り付けての発送となりますので、ご了承ください。