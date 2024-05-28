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- ペルソナ5 ザ・ロイヤル 芳澤かすみ バースデー記念キャラファインボード
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商品詳細
状態確認のため、開封しています。ずっと袋に入れたまま飾らずに保存してきましたが、経年でボードの木枠部分に糊が染みているのか薄い茶色のシミのようなものが見えます。それ以外は特にダメージはありません。保護梱包で発送します。
http://narcologia.ru/goods/passivity69983.html
http://narcologia.ru/goods/seamless54829.html
http://narcologia.ru/goods/perforce358465.html
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